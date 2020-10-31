هاني سعيد: الإعلان عن اسم مدرب بيراميدز الجديد خلال أيام

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:51

كتب : عاطف شادي

هاني سعيد - بيراميدز

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، أن النادي بصدد الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد.

وصرّح هاني سعيد: "من المُنتظَر الكشف عن اسم المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة ليقود معسكر إعداد للموسم الجديد".

وتابع عقب التعادل 2-2 مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الدوري المصري: "نهاية الموسم كانت جيدة إلى حد كبير، سنتدارك السلبيات في الموسم المقبل حتى نحقق المطلوب، الموسم شهد إيجابيات أيضا، فقد كان طويلا ومرهقا".

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وشدد: "لا نفكر فيما حدث بخسارة الكونفدرالية، طالبت اللاعبين بنسيان تلك الهزيمة والتركيز على الدوري، لا نهدف للمشاركة الشرفية، بل نستطيع المنافسة على كل البطولات في المواسم المقبلة".

وواصل: "مباراة المقاولون كانت جيدة للغاية، الفريق ظهر بصورة طيبة، وحصل بعض اللاعبين على فرصة خوض المباراة كاملة رغم عدم مشاركتهم منذ فترة طويلة، ورغم ذلك قدّموا مباراة جيدة".

وأتم: "إراحة اللاعبين الأساسيين أمر عادي خصوصا أنها مباراة غير مؤثرة والموسم كان مجهدا للغاية، من الطبيعي أن نريح اللاعبين لالتقاط الأنفاس قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، ولدينا أيضا ثقة كاملة في كل اللاعبين للعب تحت أي ظروف".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي قبل أيام بهدف دون رد.

ورحل الكرواتي أنتي تشاتشيتش عن تدريب الفريق، في انتظار تعيين مدرب جديد للفريق الذي أنهى الدوري المصري في المركز الثالث.

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