في وداعية طاهر.. تعادل مثير بين بيراميدز والمقاولون

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - أحمد الشناوي - جهاد جريشة - بيراميدز - المقاولون

تعادل بيراميدز أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في ملعب الدفاع الجوي، بالجولة 34 –الأخيرة- من الدوري المصري.

محمود سيد سجّل أولا للمقاولون في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله كريم مصطفى الهدف الثاني لذئاب الجبل في الدقيقة 24.

لكن بيراميدز عاد في المباراة بهدفين عن طريق محمد فتحي أولا في الدقيقة 40، والتونسي عمر لعيوني في الدقيقة 71.

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ليرفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، ويرفع المقاولون العرب رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع.

وكان الفريقان قد ضمنا مركزيهما بشكل مسبق قبل انطلاق الجولة، ويشاركان الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية.

المباراة هي الأخيرة لـ طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب، وارتدى خلالها شارة القيادة وتمكّن من صناعة هدفي فريقيه.

ودفع بيراميدز في اللقاء بالعديد من اللاعبين غير الأساسيين بعد أيام من خسارته نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

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