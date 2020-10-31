بلباو يقلب الطاولة على إشبيلية ويُدخل كتيبة لوبيتيجي في النفق المظلم

حقق أتليتك بلباو فوزا مثيرا على ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سان ماميس، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

إشبيلية تقدّم أولا في الدقيقة التاسعة بواسطة المغربي يوسف النصيري.

مهاجم ليجانيس السابق كاد أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بضربة رأسية هائلة، لكن إنييجو مارتينز أبعدها من على خط المرمى بأعجوبة.

لتنقلب المباراة، أولا بواسطة البديل إيكر مونيايين الذي سجل التعادل في الدقيقة 76.

قبل أن يسجل البديل الآخر أويان سانسيت هدف الانتصار في الدقيقة 86 بعد 45 ثانية فقط من دخوله الملعب.

ليرفع بلباو رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، ويتجمّد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز 14.

وتلقى إشبيلية الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري بعد سقوطه أمام غرناطة وإيبار، وهي أسوأ سلسلة للفريق تحت قيادة مدربه جولين لوبيتيجي.

كما تلقى لوبيتيجي هزيمته الأولى على يد بلباو كمدرب بعد 5 مباريات سابقة.

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