مدرب ويسكا: لم نستطع التعامل مع هدف ريال مدريد "العبقري"

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ويسكا

يرى ميتشل المدير الفني لـ ويسكا، أن هدف إيدن هازارد كان سببا مباشرا في سقوط فريقه أمام ريال مدريد.

ويسكا واصل نتائجه السلبية، وخسر 1-4 أمام ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وصرّح ميتشل بعد المباراة: "كنا ندا لـ ريال مدريد حتى سجلّوا هدفهم الأول، وقد سنحت لنا عدة فرص وكنا قادرين على إلحاق الضرر بهم".

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وأضاف: "لكن الهدف الأول الذي سُجل من مجهود فردي، تسبب في انفراط عقد فريقنا خصوصا أننا لم نلعب بقوة خلال تلك الدقائق الخمس، وهم استغلوا ذلك، كنا ندرك أنهم قادرين على فرض سطوتهم".

وتابع: "الهدف الأول أضرنا بشكل كبير، علينا أن نكون أكثر قوة في مثل تلك المناسبات، لأن حتى الهدف لم يهددوا مرمانا سوى برأسية سيرخيو راموس".

وأتم: "الهدف الذي سجلوه كان عبقريا".

رصيد ويسكا تجمّد عند 5 نقاط في المركز 18، إذ تعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات.

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