عبور آمن لـ بايرن ودورتموند أمام كولن وبيلفيد

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:37

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

فاز بايرن ميونيخ على مضيفه كولين بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب راين إنيرجي شتادين، بالجولة السادسة من الدوري الألماني.

توماس مولر تقدّم لبطل أوروبا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف سيرجي جنابري النتيجة في الدقيقة 45.

فيما سجّل دومينيك دريكسلر هدف كولن الوحيد في الدقيقة 82 دون أن يجنّب فريقه الهزيمة.

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ليرفع بايرن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد كولن عند نقطتين في المركز 16 دون أي انتصار.

وفي مباراة أخرى نفس التوقيت، فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه أرمينيا بيلفيد بهدفين دون رد في ملعب شويكو أرينا.

وسجّل ماتس هوميلس هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و71.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بايرن المتصدر، فيما تجمّد رصيد أرمينيا بيلفيد عند 4 نقاط في المركز 14.

وتعد تلك الثنائية هي الثانية في مسيرة هوميلس، بعد ثنائيته في شباك كولن بقميص دورتموند أيضا موسم 2008\2009.

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في ألمانيا الدوري الألماني بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند
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