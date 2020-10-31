هازارد: ضغط الجمهور طبيعي لأني لاعب جيد.. وسجلت مثل هذا الهدف من قبل

قلل إيدن هازارد لاعب ريال مدريد من شأن الضغوط التي يتعرض لها من الجمهور.

هازارد قاد ريال مدريد للانتصار على ضيفه ويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وصرّح هازارد بعد المباراة عبر محطة موفيستار: "أنا سعيد من أجلي ومن أجل الفريق ومن أجل الجميع".

وأضاف: "مررت بمشاكل في الموسم الماضي وفي بداية الموسم الحالي، ولذا آمل الآن أن تكون هذه المشاكل خلفي وأتطلع نحو المستقبل".

وتابع: "الضغط جزء من كرة القدم، وأنا لاعب جيد والناس ينتظرون مني الكثير، لكني أستطيع التعامل مع الضغط، عندما أكون في الملعب أعرف ما يجب علي فعله وما أستطيع فعله".

وعلّق على هدفه الجميل الذي افتتح به التسجيل للميرنجي: "تلقيت الكرة من فالفيردي أعتقد والتفت وسددت، كنت محظوظا بعض الشيء، لكني سجلت أهدافا مماثلة في السابق مع تشيلسي وفي الدوري الفرنسي أيضا بقدمي اليسرى. أنا سعيد".

وأتم: "الإصابات جزء من كرة القدم، الآن علي تعلم كيف يعمل جسدي، أنا على وشك إتمام الثلاثين، ولذا لم أعد شابا جدا، آمل ألا تطاردني الإصابات مجددا".

هازارد لعب أساسيا للمرة الأولى مع ريال مدريد هذا الموسم، وافتتح سجل أهدافه، وسجل هدفه الثاني عموما في مسيرته مع الفريق الملكي.

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