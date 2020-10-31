مصدر من الأهلي لـ في الجول: هذا سبب طلبنا من اتحاد الكرة.. ولا نعرف سبب تسريب الخطاب

كشف مصدر من الأهلي عن سبب إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة لتأجيل حفل تتويج النادي بالدوري، أو تقليص مظاهر الاحتفال.

اتحاد الكرة كشف عن خطاب مٌرسل من الأهلي، يطلب فيه تأجيل احتفالية التتويج بلقب الدوري، أو جعلها قاصرة على عدد محدود من مسؤولي النادي واللجنة الخماسية، والشركة الراعية. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "من الطبيعي والمنطقي حرص الأهلي على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء مراسم التتويج حفاظا على صحة وأرواح جميع الحاضرين من لاعبي فريقي الأهلي وطلائع الجيش ومسؤولي الأهلي واتحاد الكرة والشركة الراعية.. الخ".

وأضاف "من الوارد جدا لو تواجد شخص واحد مصاب بعدوى كورونا أن ينقلها للجميع، بل وكان يريد النادي الأهلي ضمانات تتعلق بوجود ما يثبت أن جميع المتواجدين في الحفل خاضعين لفحوصات تؤكد سلامتهم".

المصدر أتبع "من الضروري أيضا مراعاة أن الأهلي لديه ارتباطات إفريقية هامة تشغل تفكير وتركيز النادي".

وواصل "النادي لن يتأخر عن إقامة احتفالية تليق ببطولاته هذا الموسم في نهاية الموسم".

من جهة أخرى، انتقد المصدر تسريب الخطاب المرسل من الأهلي إلى الإعلام عن طريق اتحاد الكرة، فأتم قائلا "كان يتعين على من سرب هذا الخطاب التحلى بالشجاعة وتحمل المسؤولية بدلا من محاولة تصدير الأهلي للرأي العام ".

FilGoal.com كان قد انفرد في وقت سابق مساء أمس الجمعة، بأن تتويج الأهلي سيقتصر على تسليم الدرع في حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي الغائب لفترة طويلة لظروف المرض، ومع حضور 50 ممثلا عن الأهلي بدعاوى، بالإضافة لممثلي اتحاد الكرة والشركة الراعية فقط. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم السبت، في الجولة الختامية للدوري المصري.