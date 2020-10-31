الكشف عن خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل احتفالية التتويج بالدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن خطاب مُرسل من النادي الأهلي لطلب تأجيل احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، على أن يتسلم الدرع اليوم السبت على هامش لقاء طلائع الجيش.

وكشف اتحاد الكرة عن خطاب مُرسل من النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة، يطلبيون فيه تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وحسب اتحاد الكرة، فقد بذل مسؤوليه مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز النادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناء على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.

FilGoal.com كان قد انفرد في وقت سابق مساء أمس الجمعة، بأن تتويج الأهلي سيقتصر على تسليم الدرع في حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي الغائب لفترة طويلة لظروف المرض، ومع حضور 50 ممثلا عن الأهلي بدعاوى، بالإضافة لممثلي اتحاد الكرة والشركة الراعية فقط. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم السبت، في الجولة الختامية للدوري المصري.