الكشف عن خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل احتفالية التتويج بالدوري
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:26
كتب : عاطف شادي
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن خطاب مُرسل من النادي الأهلي لطلب تأجيل احتفالية التتويج بلقب الدوري المصري.
الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، على أن يتسلم الدرع اليوم السبت على هامش لقاء طلائع الجيش.
وكشف اتحاد الكرة عن خطاب مُرسل من النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة، يطلبيون فيه تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.
وحسب اتحاد الكرة، فقد بذل مسؤوليه مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز النادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناء على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.
FilGoal.com كان قد انفرد في وقت سابق مساء أمس الجمعة، بأن تتويج الأهلي سيقتصر على تسليم الدرع في حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي الغائب لفترة طويلة لظروف المرض، ومع حضور 50 ممثلا عن الأهلي بدعاوى، بالإضافة لممثلي اتحاد الكرة والشركة الراعية فقط. (طالع التفاصيل)
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم السبت، في الجولة الختامية للدوري المصري.