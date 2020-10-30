في الجول يكشف تفاصيل حفل تسليم الأهلي درع الدوري.. مؤمن زكريا مفاجأة التتويج

يتسلم النادي الأهلي درع الدوري على هامش مباراة طلائع الجيش في ختام المسابقة.

الأهلي يلاقي طلائع الجيش مساء غد السبت على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري. مباراة ستشهد احتفال تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن مؤمن زكريا سيكون نجم ومفاجأة حفل تتويج الأهلي بالدوري الممتاز موسم 2019/2020.

الحفل سيكون بسيطا بسبب الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الأهلي تسلم ما يقارب الـ 50 دعوة لإداراته بقيادة محمود الخطيب ومسؤوليه، بينما سيتمثل اتحاد الكرة في اللجنة الخماسية ورؤساء اللجان، كذلك سيكون حاضرا مسؤولي شركة بريزينتيش برئاسة منتصر النبرواي للدوري والنادي الأهلي واتحاد الكرة.

وسيكون تسليم الدرع عقب المباراة لمفاجأة الحفل مؤمن زمريا، والذي قرر الأهلي تسمية الدرع باسمه.

وسيتم تسليم الدرع على منصة ستوضع في الملعب عقب المباراة مباشرة.

بعض الأفكار عٌرضت على الأهلي واللجنة الخماسية، لكنها رٌفضت بسبب الاجراءات الاحترازية، مثل دعوة رؤساء أندية الممتاز وأيضا إجراء بث مباشر لجماهير الأهلي من أماكن متفرقة بسبب صعوبة تطبيق الفكرة.

من جهة أخرى، لم يحصل المنظمين على الموافقة لتواجد احتفالات بالألعاب النارية حتى الآن كإجراءات أمنية.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد السبت على ملعب الأهلي WE السلام في منطقة السلام، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري.