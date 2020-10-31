ووكر: إذا احتفلت بهدفي سأقع في مشكلة بسبب أمي وأبي.. أنا مشجع لـ شيفيلد

كشف كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي سبب عدم احتفاله بهدفه في شباك شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

تسلق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وارتقى 7 مراكز بفضل فوزه على شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر عقب نهاية اللقاء لشبكة "BT Sport": "أنا سعيد بالتسجيل ومن الواضح أنني سعيد بالحصول على الثلاث النقاط وهو الشيء الأهم هنا".

وأوضح سبب عدم احتفاله بالهدف "أمي وأبي يعيشان هنا، لذلك إذا احتقلت سأقع في مشاكل. أنا مشجع لـ شيفيلد يونايتد، لذلك لا يمكنني الاحتفال".

هدف هو السادس لكايل ووكر من خارج منطقة الجزاء من أهدافه الـ 8 في الدوري الإنجليزي.

وأصبح مانشستر سيتي أكثر فريق تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ انطلاق الموسم الماضي برصيد 18 هدفا.

وأضاف" لاعبو شيفيلد تم تدريبهم بشكل جيد. الكل يعرف موقعه وهو فريق صعب أن يسقط، لكن لحسن الحظ سجلت الهدف".

وأشاد بدفاع أداء سيتي مواصلا "أستمتع بكرة القدم الخاصة بي. نحن لا نجلس وندافع. نريد أن نسجل ثلاثة أو أربعة أهداف، لكن من الرائع الخروج بشباك نظيفة أيضا".

وأتم "دفاعيا قدمنا أداءً رائعا خاصةً روبن دياش منذ قدومه. بغض النظر عمن يلعب، سيقدمون جميعا أفضل أداء".

"My Mum and Dad live in Sheffield so if I celebrated I would have probably got a lot of stick." Kyle Waler caps off his 💯 th Man City appearance in the Premier League in style... Three vital points for today's visitors 👊 🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/BqY2zT6t5r — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 31, 2020

فوز سيتي جاء بصاروخية من الظهير كايل ووكر الذي خاض مباراته رقم 100 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم، لكنه يملك أرقاما مرعبة لكلا الفريقين.

ولأول مرة يسجل لاعبو سيتي تحت إمرة بيب جوارديولا هدفا وحيدا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، هو أسوأ سجل هجومي للإسباني.

فوز عزز سجل سيتي في عيد "هالووين" والمعروف بعيد الرعب والذي يوافق 31 أكتوبر إذ أصبح أكثر نادي تحقيقا للانتصارت في ذلك اليوم في الدوري الإنجليزي برصيد 11 انتصارا.