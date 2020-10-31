توتو سبورت: مانشستر يونايتد مهتم بـ تشالهان أوجلو

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 12:21

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

أظهر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتماما بضم التركي هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب ميلان الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن مفاوضات تجديد اللاعب لتعاقده مع ميلان متوقفة، وينتهي تعاقد التركي في 2021.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب يطلب راتبا سنويا يترواح بين 6.5-7 مليون يورو ليتساوى مع جانلويجي دوناروما وزلاتان إبراهيموفيتش.

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في المقابل يسعى ميلان للتفاوض على راتب أقل للتماشي مع ميزانية النادي.

ويريد الشياطين الحمر إتمام التعاقد مع اللاعب البالغ 26 عاما، إذ يحق له التفاوض دون العودة لميلان في سوق الانتقالات الشتوية والرحيل دون مقابل في الصيف كلاعب حر.

وكان تشالهان أوجلو قد انضم لصفوف الروسونيري قادما من باير ليفركوزن مقابل 23.3 مليون يورو في صيف 2017.

التركي لعب بقميص ميلان منذ حينها 137 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 40 في جميع المسابقات.

وسبق لهاكان أن ارتدى قمصان كارلسروه وهامبورج وباير ليفركوزن.

ميلان مانشستر يونايتد هاكان تشالهان أوجلو
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