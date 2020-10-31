Le360 Sport: جاساما حكما لمباراة الزمالك والرجاء

يبدو أن باكاري جاساما الحكم الجامبي بات قريبا من إدارة مباراة الزمالك والرجاء المقبلة.

الزمالك يلاقي الرجاء البيضاوي يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع Le360 Sport المغربي، فإن النية داخل لجنة حكام الاتحاد الإفريقي، تتجه إلى إسناد مباراة الزمالك والرجاء للحكم الجامبي باكاري جاساما".

من جهة أخرى، كشف الموقع المغربي على أنه سيتم إسناد المباراة النهائية للحكم المغربي رضوان جيد، في حال تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي بالنهائي".

الزمالك كان قد فاز على الرجاء في الدار البيضاء بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للتعادل فقط كي يبلغ النهائي ويواجه الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.

باكاري جاساما (41 عاما) أدار من قبل 21 مباراة للفرق المصرية بواقع 10 مباريات للأهلي، و4 للزمالك، و4 لمنتخب مصر، ومباراة لكل من المصري والإسماعيلي وسموحة.

فازت الفرق المصرية بـ 9 مباريات، وتعادلت في 5 مباريات، وخسرت 7 مباريات.

وعلى مستوى الزمالك تحديدا، أدار جاساما 4 مباريات للقلعة البيضاء من قبل. فاز الزمالك بـ مباراتين وخسر مباراتين.

وكان جاساما حكما لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد، والتي شهدت أحداث أدت لعدم اكتمالها واعتبار الوداد منسحبا.

في المقابل، أدار جاساما سابقا مباراتين للرجاء. فاز الفريق المغربي بمباراة وتعادل في أخرى.

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