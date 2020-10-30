الثالث.. الإسماعيلي يتعاقد مع الجزائري رضوان شريفي

أعلن الإسماعيلي عن تعاقده مع الظهير الجزائري رضوان شريفي قادما من اتحاد العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل أسبوع عن توصل الدراويش لاتفاق مع اللاعب الجزائري للانتقال إلى صفوفه. (طالع التفاصيل)

رضوان شريفي صاحب الـ27 عاما الظهير الأيسر لاتحاد العاصمة الجزائري لعب خلال الموسم الماضي في 27 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

وساهم شريفي في تتويج اتحاد العاصمة بالدوري الجزائري 2018\2019.

وكان شريفي متواجدا في قائمة منتخب الجزائر الأولمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما 2015 التي أسفرت عن تأهل محاربي الصحراء إلى أولمبياد ريو دي جانيرو.

ويعد شريفي الصفقة الثانية للإسماعيلي خلال ساعة بعد أحمد مصطفى، والثالثة عموما بعد الأنجولي أري بابل.