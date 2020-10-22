مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: وقعنا مع مدافع اتحاد العاصمة وجناح جنت البلجيكي

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 12:26

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

قال مصدر في النادي الإسماعيلي إن إدارة فريقه نجحت في الحصول على توقيع الثنائي رضوان شريفي مدافع اتحاد العاصمة الجزائري وأحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

أحمد مصطفى

النادي : جنت

رضوان شريفي

النادي : اتحاد العاصمة

الإسماعيلي

وصرح المصدر قائلا: "حصلنا على توقيع الثنائي رضوان شريفي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وأحمد مصطفى لاعب جنت البلجيكي".

وأضاف "رضوان شريفي تعاقد لمدة 3 سنوات ومن المنتظر أن يحضر خلال أيام للانضمام إلى تدريبات الفريق".

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وواصل "أحمد مصطفى تعاقد مع النادي لـ4 مواسم".

وأتم "هناك لاعبين اقتربنا من إتمام التعاقد معهما، وهم في كل خطوط الفريق، إذ ترغب الإدارة عودة قوية للفريق في الموسم المقبل".

رضوان شريفي صاحب الـ27 عاما الظهير الأيسر لاتحاد العاصمة الجزائري لعب خلال الموسم الماضي في 27 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

الجناح الأيسر أحمد مصطفى والذي لعب في مصر في وقت سابق مع أندية بتروجيت والداخلية قبل انضمامه إلى جينت البلجيكي ويقضي فترة إعارة قصيرة مع سموحة، كما لعب لأندية أبها والعدالة في السعودية.

صاحب الـ23 عاما لعب مباراة وحيدة بقميص جنت، كما أنه خاض 10 مباريات في كل المسابقات مع فريق أبها في الموسم الماضي، 9 في الدوري السعودي وواحدة في كأس الملك.

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