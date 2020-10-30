الثاني.. الإسماعيلي يضم أحمد مصطفى من جينت

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 22:35

كتب : ياسر الشريف

أحمد مصطفى - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن التعاقد مع أحمد مصطفى قادما من جينت البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية.

أحمد مصطفى

النادي : الإسماعيلي

جنت
الإسماعيلي

الجناح الأيسر أحمد مصطفى والذي لعب في مصر في وقت سابق مع أندية بتروجيت والداخلية قبل انضمامه إلى جينت البلجيكي وقضى فترة إعارة قصيرة مع سموحة، كما لعب لأندية أبها والعدالة في السعودية.

صاحب الـ23 عاما لعب مباراة وحيدة بقميص جنت، كما أنه خاض 10 مباريات في كل المسابقات مع فريق أبها في الموسم الماضي، 9 في الدوري السعودي وواحدة في كأس الملك.

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وكان مصدر للإسماعيلي قد ذكر لـ FilGoal.com أن اللاعب بصدد الانتقال إلى قلعة الدراويش. (طالع التفاصيل)

ويعد أحمد مصطفى الصفقة الثانية للإسماعيلي بعد الأنجولي أري بابل.

وذكر الإسماعيلي أن الصفقة تمت بترشيح من لجنة التعاقدات بعد متابعة اللاعب في الفترة الماضية.

أحمد مصطفى الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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