الرجاء يُخطر الزمالك بموعد الوصول لـ مصر

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 20:53

كتب : أحمد شوقي صلاح

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

أخطر نادي الرجاء البيضاوي، الزمالك بموعد وصولهم إلى مصر لخوض لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نادي الرجاء عن وصول بعثة الفريق إلى مصر يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف اليوم الجمعة عن إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة.

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من جهة أخرى، أعلن الرجاء البيضاوي اليوم عن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا، ليكون عدد المصابين حاليا 5 حالات فقط.

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاوي بمباراة الذهاب، ويحتاج للتعادل فقط لبلوغ النهائي.

ويلتقي الفائز بين الزمالك والرجاء مع الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، بعدما تأهل الأهلي على حساب الوداد في وقت سابق.

في إفريقيا الرجاء الزمالك
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