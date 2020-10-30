وفاة نوبي ستايلز أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 18:39

كتب : FilGoal

نوبي ستايلز

توفي نوبي ستايلز أسطورة كرة القدم الإنجليزية اليوم الجمعة عن عمر 78 عاما.

ونشرت عائلة ستايلز بيانا أفادت فيه: "نعلن عن وفاة نوبي ستايلز في سلام محاطا بعائلته بعد معاناة طويلة مع المرض".

"العائلة تطالب بالخصوصية في هذه اللحظة الحزينة".

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وعانى ستايلز مؤخرا من السرطان، بالإضافة إلى إصابته بمرض الخرف العقلي.

ويعد ستايلز أحد أفراد الجيل الذهبي الإنجليزي الذي توج بكأس العالم 1966 على أرض ويمبلي.

وخاض ستايلز كل دقائق البطولة، ويشتهر بمباراته الخارقة في نصف النهائي أمام البرتغال عندما نجح في القضاء على خطورة الأسطورة أوسيبيو هداف تلك النسخة.

وارتدى ستايلز قميص مانشستر يونايتد لمدة 11 موسما بين 1960 و1971، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا الأولى في تاريخ النادي عام 1968، بالإضافة إلى لقبي دوري، ولقبين لكأس الدرع الخيرية.

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