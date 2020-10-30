رابينو: ميسي ورونالدو يستطيعان تقديم المزيد في الجانب الإنساني

دعت ميجان رابينو أفضل لاعب في العالم، الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إلى المساهم أكثر في الأنشطة الإنسانية والمجتمعية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وصرّحت رابينو لاعبة فريق أو إل ريجن الأمريكي: "رونالدو وميسي يستطيعان عمل المزيد لو قررا استخدام شعبيتهما الهائلة من أجل التغيير، ومكافحة العنصرية على سبيل المثال".

وأضافت في حوارها مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أتحدث هنا عن ارتداء قميص مكتوب عليه: حياة السود مهمة، بل أتحدث عن أنشطة أكثر تأثيرا".

وتحوّلت رابينو للحديث عن كيليان مبابي النجم القادم في سماء الكرة العالمية: "آمل أن يستوعب مبابي التأثير العظيم الذي يقدر على تركه، لقد حضر إلى هذا العالم بموهبة هائلة تسمح له بعيش حياة مليئة بالراحة".

وتابعت: "عليه أن يسأل نفسه كيف له أن يحقق التوازن ويُلهِم الشبان".

وأتمت: "آمل أن يتفهم أنه قادر على تغيير العالم، وهذه ليست فكرة زائفة، فلو أردت أن تكون ملكا، عليك أن تكون أفضل ملك ممكن".

رابينو (35 عاما) تعد واحدة من أبرز الناشطات على المستوى النسوي والإنساني في عالم الرياضة.

وقادت رابينو بلادها الولايات المتحدة للتتويج بكأس العالم للسيدات العام الماضي، وحصدت الكرة الذهبية وجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعبة في العالم عن 2019.

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