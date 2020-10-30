مارادونا: برشلونة يعامل ميسي بشكل سيئ كما حدث معي

انتقد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، تعامل برشلونة مع قائده ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وصرّح مارادونا لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية في عيد مولده الستين: "كنت أدرك أن الأمور ستنتهي بشكل سيئ مع ميسي، وظننت أن ليو سيرحل بالفعل، فهذا حدث معي أيضا".

وتابع: "برشلونة ليس ناديا سهلا، وميسي قضى العديد من السنوات هناك ولم يعاملوه بالطريقة التي يستحقها".

وأضاف: "ميسي أعطاهم كل شيء، ويوم أن أراد الرحيل لتغيير الأجواء قالوا له: لا".

وكان مارادونا قد قضى موسمين في برشلونة بين 1982 و1984، لكنه رحل سريعا بعد تورطه في كثير من الأزمات داخل وخارج الملعب، وانتقل إلى نابولي ليصنع أسطورته الخالدة.

وتحوّل مارادونا للحديث عن نفسه في عيد مولده: "كنت ولا زلت سعيدا، كرة القدم أعطتني كل ما أملك، أكثر حتى مما تخيلت".

وأتم: "لو لم أعان من مشاكل الإدمان لربما لعبت فترة أطول بكثير، لكنه أمر من الماضي الآن، أنا بخير وأكثر ما يحزنني هو افتقادي لوالديّ، دائما ما أتمنى يوما إضافيا مع والدتي توتا، لكني أعرف أنها فخورة بي في السماء".

اقرأ أيضا:

رسالة من جوزيه إلى لاعبي الأهلي

إصابة أحمد أحمد بـ كورونا