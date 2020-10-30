قائمة ريال مدريد – عودة ماريانو أمام ويسكا

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 17:25

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان عن قائمة الفريق لمواجهة ويسكا غدا السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وشهدت القائمة الظهور الأول للمهاجم ماريانو دياز هذا الموسم بعد أن عانى من إصابة أبعدته عن المباريات الماضية.

فيما استمر غياب كل من: داني كارباخال، ألفارو أودريوزولا، مارتن أوديجارد، ناتشو فيرنانديز للإصابة.

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ويواصل الظهير الشاب سيرخيو سانتوس ظهوره، كما يتواجد إدين هازارد بشكل طبيعي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – سيرخيو سانتوس – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون

الهجوم: إيدن هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

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