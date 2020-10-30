مصدر من كاف لـ في الجول: لجنة المسابقات طلبت تصورا لكيفية إكمال دوري الأبطال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن لجنة المسابقات في الاتحاد طلبت تصورا جديدا لإكمال الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا ورزنامة الموسم المقبل.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لجنة مسابقات الأندية طالبت من لجان كاف المختلفة بوضع تصور جديد لإكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "وأيضا مواعيد القيد وبداية بطولات الموسم المقبل التي قد تتأخر بسبب المواعيد الجديدة للمباريات".

وأتم "ووضعت أمام اللجان 48 ساعة حتى مساء السبت لوضع التصور الكامل والاطلاع على مقترحات الجميع".

وأعلن كاف أمس الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى، وكذلك نهائي البطولة الذي تستضيفه مصر.

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وأن يجري نهائي البطولة في 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.