أليسون عن تدخل بيكفورد على فان دايك: لم يكن في حاجة لذلك

انتقد أليسون بيكر حارس ليفربول نظيره في إيفرتون، جوردان بيكفورد، بعد تدخل الأخير على فيرجيل فان دايك والذي تسبب بإصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

ونال بيكفورد انتقادات على تدخله ضد مدافع ليفربول والذي سيحرم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من لاعبه لنهاية الموسم على الأرجح.

وقال أليسون البرازيلي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"كل حارس لديه طريقة لعب مختلفة وطريقة تحرك مختلفة، لكن في هذه اللحظة، 100%، لم يكن في حاجة لفعل ذلك".

وواصل اللاعب الأسبق لروما "ما يدور في عقلي حين أواجه موقفا مثل هذا، أحاول إنهاء الأمر، لو لم أتدخل بقوة، أعرف أن المنافس قد يسجل، لكن الجميع له طريقته الخاصة للتصدي للكرة".

وأتم "لا أوافق على الطريقة التي تدخل بها بيكفورد، الكل يرى ذلك. لم يكن في حاجة لتدخل مثل هذا في هذه اللحظة".

ولم يحتسب الحكم خطأ ضد بيكفورد بحجة أن فان دايك كان متسللا حين اصطدم بالأول.

ويعاني ليفربول من نقص حاد في قائمته بسبب إصابة فان دايك وجويل ماتيب وفابينيو.

ويستضيف ليفربول فريق وست هام يونايتد يوم السبت في الدوري ثم يحل ضيفا على أتالانتا يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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