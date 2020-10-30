أليسون عن تدخل بيكفورد على فان دايك: لم يكن في حاجة لذلك

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

لقطة إصابة فيرجيل فان دايك

انتقد أليسون بيكر حارس ليفربول نظيره في إيفرتون، جوردان بيكفورد، بعد تدخل الأخير على فيرجيل فان دايك والذي تسبب بإصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

ونال بيكفورد انتقادات على تدخله ضد مدافع ليفربول والذي سيحرم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من لاعبه لنهاية الموسم على الأرجح.

وقال أليسون البرازيلي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"كل حارس لديه طريقة لعب مختلفة وطريقة تحرك مختلفة، لكن في هذه اللحظة، 100%، لم يكن في حاجة لفعل ذلك".

أخبار متعلقة
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في لجول: المال يعيق ضمنا لـ كريم طارق اختبار في الجول - من المعلق قائل هذه العبارة؟ مصدر من كاف لـ في الجول: لجنة المسابقات طلبت تصورا لكيفية إكمال دوري الأبطال

وواصل اللاعب الأسبق لروما "ما يدور في عقلي حين أواجه موقفا مثل هذا، أحاول إنهاء الأمر، لو لم أتدخل بقوة، أعرف أن المنافس قد يسجل، لكن الجميع له طريقته الخاصة للتصدي للكرة".

وأتم "لا أوافق على الطريقة التي تدخل بها بيكفورد، الكل يرى ذلك. لم يكن في حاجة لتدخل مثل هذا في هذه اللحظة".

ولم يحتسب الحكم خطأ ضد بيكفورد بحجة أن فان دايك كان متسللا حين اصطدم بالأول.

ويعاني ليفربول من نقص حاد في قائمته بسبب إصابة فان دايك وجويل ماتيب وفابينيو.

ويستضيف ليفربول فريق وست هام يونايتد يوم السبت في الدوري ثم يحل ضيفا على أتالانتا يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

تصريحات مثيرة لمختار مختار بعد لقاء المقاصة

حجازي يكشف كواليس حواره مع كهربا

أليسون فان دايك ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا ستامبا: بيرلو يحقق أسوأ بداية تدريبية لـ يوفنتوس منذ 2010 14 دقيقة | أوروبا
أليسون عن تدخل بيكفورد على فان دايك: لم يكن في حاجة لذلك 31 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في لجول: المال يعيق ضمنا لـ كريم طارق 44 دقيقة | الدوري المصري
اختبار في الجول - من المعلق قائل هذه العبارة؟ 52 دقيقة | لعبة في الجول
مصدر من كاف لـ في الجول: لجنة المسابقات طلبت تصورا لكيفية إكمال دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماذا لو تحولت قصاة حياة محمود الخطيب إلى فيلم سينمائي؟ ساعة | مصر
الأفضل في إفريقيا.. محبوب الخطيب 2 ساعة | تقرير في الجول
حكاية الخطيب.. كيف صار أيقونة كروية 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك