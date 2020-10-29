مختار مختار: لاعبنا المقاصة و"الناس اللي بره والتانيين".. ولماذا لا يكون هناك رد فعل مع الحكام

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

هاجم مختار مختار المدير الفني لـ الإنتاج الحربي الأداء التحكيمي بعد مواجهة مصر للمقاصة والتي انتهت بالتعادل السلبي في ختام الدوري المصري.

المباراة شهدت إلغاء الحكم لهدفين لصالح الإنتاج الحربي جاءا في الشوط الأول.

وقال مختار مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن اللقاء: "تحدثت مع اللاعبين عن بعض الحوافز وأن ننهي الموسم في المركز السابع وهو كان سيكون جيدا لنا وحتى لا يتخطنا مصر للمقاصة في جدول الترتيب".

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وأضاف "أدى اللاعبون أداءً مرضيا للغاية وصنعنا الفرصة، لو المباراة طبيعية كنا سنفوز بسهولة وببساطة، نلاعب المقاصة (والناس اللي بره والتانيين)".

وتساءل "لدي تحفظ كبير جدا جدا على (الناس التانيين)، حكم دولي في مباراة الإسماعيلي لم يحتسب ركلة جزاء لنا واحتسب للخصم، ماذا حدث للحكم بعد المباراة وما رد فعل لجنة الحكام، الأمر صعب للغاية".

وأردف "حكم الفيديو قال لحكم الساحة إن لنا ركلة جزاء واضحة أمام المقاولون العرب، الغالبية قالوا إن لنا ركلة جزاء فلابد أن يكون هناك موقف، كل ذلك لأننا فريق (على أده) وليس لدينا ضغط إعلامي".

وأتم "أتمنى أن تراعي لجنة الحكام ذلك وأن يكون هناك رد فعل مع الحكام وأن نعرف إذا كان هناك عقوبات تُوقع عليهم مثلما يحدث معنا، عندما يخطئون إذا كان هناك ما شيء يستاهل".

الإنتاج الحربي أنهى الموسم بالتعادل الحادي عشر برصيد 44 نقطة في مركز الثامن.

الإنتاج الحربي في الدوري مختار مختار
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