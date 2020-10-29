حجازي: هذا سبب اختياري اتحاد جدة.. وما دار في حديثي مع كهربا

كشف أحمد حجازي المنضم حديثا لاتحاد جدة السعودي سبب اختياره الانضمام للفريق على سبيل الإعارة قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد

وقال حجازي عبر قناة "SBC" السعودية اليوم الخميس: "أثناء المفاوضات كان هناك حديث حول مشروع الاتحاد وضم لاعبين جدد لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية، هذا المشروع جذبني".

وتابع "المفاوضات بدأت في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات السعودية، الاتحاد قطع شوطا كبيرا وسريعا مع وست بروميتش، والمفاوضات الشخصية كانت الأمور متقاربة فيها".

وبسؤاله لماذا الانتقال على سبيل الإعارة وليس نهائيا رد "هذا بسبب المفاوضات بين الاتحاد ووست بروميتش وهناك أحقية شراء وأتمنى التوفيق خلال الموسم".

وأكمل حجازي "أتمنى إعادة الاتحاد لمكانه الطبيعي خاصة أن الإدارة قالت لي إن لديها مشروع كبير تعمل عليه".

وأردف "الأجواء في الوطن العربي حماسية للغاية وأتمنى أن تكون تجربة جيدة لكل الأطراف، الدوري السعودي تنافسي أعرف الشغف الجماهيري فيه كبير".

وأكمل "أتمنى تقديم كل ما لدي لإفادة الاتحاد ونقل خبراتي من الاحتراف للنادي، نادي الاتحاد إضافة لأي لاعب بالتأكيد".

وعن هل تحدث مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي لسابق لعبه في الاتحاد أجاب "كهربا صديق مقرب لي، تحدث معي وأبلغني برأيه الشخصي وشكر لي كثيرا في جمهور الاتحاد".

وعن استقبال جمهور عميد الأندية السعودية له في المطار علق "" استقبال الجمهور أسعدني كثيرا وأتمنى مواصلة دعمنا، الجمهور هو السبب الرئيسي للعبنا كرة القدم، واستقبالهم يعني لي الكثير".

أما عن ملاقاة الأهلي في الدربي أجاب حجازي "نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية لتكون بداية قوية للاتحاد".