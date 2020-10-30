كوليبالي عن الرحيل: أود رد الجميل لـ نابولي.. ثم سنرى ما سيحدث

يرغب كاليدو كوليبالي تقديم كل ما لديه لفريق نابولي قبل أن يأتي موعد الفراق في ظل رغبة العديد من أندية النخبة في أوروبا في الحصول على خدمات المدافع السنغالي.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

وقال كوليبالي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"أحب نابولي ونابولي تحبني، هذا أهم شيء. دائما أكون متاحا مباراة تلو أخرى، لا تزال في عقدي 3 سنوات".

وواصل اللاعب البالغ عمره 29 عاما "أنا هادئ، الأندية تبحث عني لكني مازلت هنا. ألعب بمستواي المعروف وأساعد هذا الفريق وهؤلاء الناس لأني أريد رد الجميل لهم، ثم سنرى ما سيحدث".

وزعمت تقارير أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول يريدون التعاقد مع كوليبالي.

ولطالما قدم كوليبالي أداء طيبا مع الفريق الإيطالي لفت به أنظار كبار القارة العجوز.

كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب الدولي السنغالي 252 مباراة بقميص نابولي في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

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