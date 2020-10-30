لامبارد يختار بين ميسي ورونالدو.. ويكشف أصعب لاعب واجهه

اختار فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الأفضل بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكشف أصعب منافس واجهه في الميدان عندما كان لاعبا.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة لشركة هيونداي، قال لامبارد نجم تشيلسي السابق:"سأختار ميسي، موهبة فطرية، لكن ما فعله رونالدو رائعا".

وعن أصعب منافس قال لامبارد:"شابي هيرنانديز وأندريس إنييستا في برشلونة. كانا عظيمين".

وأضاف "أحيانا يعتقد الناس أن لاعب الكرة لابد أن يكون ضخما، الأمر ليس كذلك".

ولعب لامبارد مرارا ضد ميسي وإنييستا وشابي حين اصطدم تشيلسي ببرشلونة أكثر من مرة في دوري أبطال أوروبا.

وكان على لامبارد ورفاقه التصدي لرونالدو عندما لعب الأخير في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب لامبارد لتشيلسي من 2001 إلى 2014 وتوج مع الفريق بـ13 لقبا.

وشارك لامبارد (42 عاما) في 648 مباراة مع تشيلسي وسجل 210 أهداف وأرسل 151 تمريرة حاسمة.

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