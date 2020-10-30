مورينيو: أردت استبدال الفريق بأكمله بين الشوطين

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن فريقه لم يقدم أداء جيدا ضد مضيفه رويال أنتفيرب، مشيرا إلى أن الأخير استحق الفوز بهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال البرتغالي بعد المباراة:"لوددت أن أجري 11 تبديلا، لم أجر 5 تبديلات بين الشوطين لخوفي من خوض الشوط الثاني بلا تبديلات".

وأجرى مورينيو 4 تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني أملا في معادلة النتيجة، لكن الفريق البلجيكي ظفر بانتصار ثمين أمام سبيرز.

وواصل مورينيو "اللوم يقع على شخص واحد، أنا. أنا من اخترت التشكيل. بين الشوطين حاولت تحسين الأمور، لكن لم يكن ذلك كافيا. أنتفيرب نال ما استحقه ونحن حصلنا على ما نستحقه".

واقتنص أنتفيرب صدارة المجموعة العاشرة برفع رصيده إلى 6 نقاط بينما توقف رصيد توتنام عند 3 نقاط.

وفي الجولة المقبلة يحل توتنام ضيفا على لودوجوريتس البلغاري بينما يستضيف أنتفيرب فريق لاسك النمساوي.

وقبل هذه المواجهة يلعب توتنام ضد ضيفه برايتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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