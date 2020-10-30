مواعيد مباريات الجمعة 30 أكتوبر 2020.. طنطا والحدود يودعان الممتاز

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

ممر شرفي من طنطا لـ الأهلي

يخوض اليوم طنطا وحرس الحدود آخر مباراة في الدوري المصري الممتاز قبل العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحل طنطا ضيفا على إنبي في الثالثة عصرا بينما يلعب حرس الحدود ضد مضيفه الجونة في الخامسة والنصف مساء.

ويستضيف المصري فريق وادي دجلة في الثامنة مساء وتنقل أون تايم سبوتس اللقاءات الثلاثة.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية – أيمن المزين يتولى تدريب بني سويف صاروخ بوليتانو يُسقط ريال سوسيداد.. وروما يتعادل سلبيا مع سسكا صوفيا بمشاركة كاملة للنني.. أرسنال يواصل انطلاقته الأوروبية بثلاثية في دوندالك مختار مختار: لاعبنا المقاصة و"الناس اللي بره والتانيين".. ولماذا لا يكون هناك رد فعل مع الحكام

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف ولفرهامبتون فريق كريستال بالاس في تمام العاشرة مساء وتنقل beIN 2 المباراة.

طالع مواعيد كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالضغط هنا

اقرأ أيضا

تصريحات مثيرة لمختار مختار بعد لقاء المقاصة

حجازي يكشف كواليس حواره مع كهربا

الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
دييجو مارادونا.. رحلة العبقري إلى نفق مظلم لم يعد منه 39 ثاتيه | حكايات في الجول
في الجول كلاسيك - الخطيب "الكوبرا" رد على عنف العقربي.. "عفارم للشجعان" 2 دقيقة | تقرير في الجول
فيكتور موراليس.. الذي خلد هدف مارادونا مثل "حملة نابوليون على مصر" 8 دقيقة | تقرير في الجول
مورينيو: أردت استبدال الفريق بأكمله بين الشوطين 26 دقيقة | أوروبا
إصابة مزعجة تؤرق جيمس رودريجيز 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 30 أكتوبر 2020.. طنطا والحدود يودعان الممتاز ساعة | مصر
في الدرجة الثانية – أيمن المزين يتولى تدريب بني سويف 10 ساعة | مصر
صاروخ بوليتانو يُسقط ريال سوسيداد.. وروما يتعادل سلبيا مع سسكا صوفيا 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 3 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 4 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول
قد ينال إعجابك