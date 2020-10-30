مواعيد مباريات الجمعة 30 أكتوبر 2020.. طنطا والحدود يودعان الممتاز

يخوض اليوم طنطا وحرس الحدود آخر مباراة في الدوري المصري الممتاز قبل العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحل طنطا ضيفا على إنبي في الثالثة عصرا بينما يلعب حرس الحدود ضد مضيفه الجونة في الخامسة والنصف مساء.

ويستضيف المصري فريق وادي دجلة في الثامنة مساء وتنقل أون تايم سبوتس اللقاءات الثلاثة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف ولفرهامبتون فريق كريستال بالاس في تمام العاشرة مساء وتنقل beIN 2 المباراة.

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