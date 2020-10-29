إنتر يعلن إصابة روميلو لوكاكو

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 22:36

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي إصابة المهاجم روميلو لوكاكو.

ويعاني البلجيكي من إصابة في الفخذ قد يغيب بسببها عن مواجهة بارما ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال بيان النيراتزوري: "خضع روميلو لوكاكو لفحص بالرنين المغناطيسي في معهد هيومانتيس في روزانو هذا الصباح بعد مشكلة ظهرت خلال مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد شاختار دونتسك".

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وأوضح البيان "أظهرت عمليات المسح أنه عانى من إجهاد في فخذه الأيسر، ستتم مراقبة حالته يوميا".

لوكاكو خاض مباراة شاختار دونتسك الأوكراني كاملة في العاصمة الأوكرانية كييف والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ولم تحدد مدى قوة الإصابة، لكن قد يغيب لوكاكو عن لقاء بارما من أجل تجهيزه لمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

لوكاكو خاض الموسم الحالي 7 مباريات سجل خلالها 7 أهداف في جميع المسابقات.

إنتر في إيطاليا الدوري الإيطالي
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