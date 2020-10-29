مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أبلغنا شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر
الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 21:04
كتب : إبراهيم رمضان
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن الموعد المنتظَر لمباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وصرّح المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغوا الزمالك شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر".
وتابع: "طلبنا إرسال خطاب رسمي بذلك ونحن في انتظاره".
كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررا إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المباراة النهائية التي كان مقررا إقامتها يوم 6 من الشهر نفسه.
ولم يحدد الاتحاد الإفريقي في حيثيات التأجيل الموعد الجديد لإقامة المباراتين بشكل رسمي.
وكان الزمالك قد انتصر ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء بهدف أشرف بنشرقي.
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