مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أبلغنا شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد عيد - سفيان رحيمي - طارق حامد - الزمالك - الرجاء

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن الموعد المنتظَر لمباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغوا الزمالك شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر".

وتابع: "طلبنا إرسال خطاب رسمي بذلك ونحن في انتظاره".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – خطاب اتحاد الكرة لتأجيل نهائي دوري الأبطال لم يتطرق لمواجهة الزمالك والرجاء مصدر بـ الرجاء يكشف لـ في الجول هوية الثلاثي المتعافي.. وتأجيل السفر للقاهرة مران الزمالك - عبد الشافي يواصل التأهيل.. وجلسة بين باتشيكو واللاعبين كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررا إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المباراة النهائية التي كان مقررا إقامتها يوم 6 من الشهر نفسه.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي في حيثيات التأجيل الموعد الجديد لإقامة المباراتين بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد انتصر ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء بهدف أشرف بنشرقي.

اقرأ أيضا:

شتازي وكرة القدم

كاف يؤجل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
توتنام يتلقى هزيمته الأولى في الدوري الأوروبي.. وليستر ينتصر على أيك أثينا 8 دقيقة | أوروبا
ترسانة ميلان تدهس سبارتا براغ.. وفوز مجنون لـ فياريال على كاراباج 22 دقيقة | أوروبا
في عيد ميلاده.. ملك النص يحكي كواليس لا تعرفها في مسيرته 37 دقيقة | حكايات في الجول
في الجول ينشر الخطاب الأمني لتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. "المباراة في برج العرب" 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب ينتقد رابطة الدوري الإنجليزي: هم لا يهتمون بنا.. لا أصدق ما حدث لمانشستر سيتي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ الرجاء لـ في الجول: نرحب بالتأجيل بعد موقف الزمالك الجيد.. واقترحنا هذا الموعد 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أبلغنا شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام دوندالك في الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك