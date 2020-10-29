مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: كاف أبلغنا شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن الموعد المنتظَر لمباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح المصدر لـFilGoal.com: "مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبلغوا الزمالك شفهيا بإقامة مباراة الرجاء يوم 4 نوفمبر".

وتابع: "طلبنا إرسال خطاب رسمي بذلك ونحن في انتظاره".

كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررا إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المباراة النهائية التي كان مقررا إقامتها يوم 6 من الشهر نفسه.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي في حيثيات التأجيل الموعد الجديد لإقامة المباراتين بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد انتصر ذهابا على الرجاء في الدار البيضاء بهدف أشرف بنشرقي.

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