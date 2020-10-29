كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 17:41

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء المغربي، ونهائي البطولة الذي سيجمع بين الفائز منهما، والأهلي، لأجل غير مسمى.

وقال الحساب الخاص بإدارة الاتصال في كاف، في تغريدة شاركها الحساب الرسمي لـ كاف على تويتر: "المناقشات بين الأندية والاتحاد للوصول إلى صيغة تلائم عودة المسابقة مستمرة. في هذا الوقت، تم تأجيل مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء. المباحثات كانت بناءة من الطرفين".

وأضاف "بطلب من السلطات المصرية، تم تأجيل نهائي البطولة. المباحثات الرسمية مستمرة لإيجاد أفضل تاريخ ممكن في الأجندة. حتى الآن، لا يناسب أي تاريخ كل الأطراف".

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وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وسيقام نهائي البطولة بين الأهلي والمتأهل بين الزمالك والرجاء يوم 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.

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