فاروق جعفر لـ في الجول: الأهلي والزمالك ضحية قرار كاف

أبدى فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك ونجم الكرة المصرية السابق، استيائه من قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات دوري الأبطال لأجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن تأجيل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء، والنهائي بين الأهلي والفائز من الزمالك والرجاء، إلى أجل غير مسمى.

وصرّح جعفر لـ FilGoal.com: "الأهلي والزمالك ضحية لقرار الاتحاد الإفريقي بالتأجيل لأجل غير مسمى".

وتساءل: "كيف تؤجل المباريات دون تحديد موعد لها، هذا سيضع الفريقين في مشكلة تخص القيد".

وتابع: "ماذا لو أراد الأهلي الاستغناء عن لاعبين مقيدين إفريقيا؟ في تلك الحالة سيخسر خدماتهم".

وشدد: "الوضع دخل في حالة فوضى بسبب هذا القرار".

وأتم: "أليس من المفترض أن يتدخل الاتحاد الدولي في هذه الحالة؟".

وقال الحساب الخاص بإدارة الاتصال في كاف، في تغريدة شاركها الحساب الرسمي لـ كاف على تويتر: "المناقشات بين الأندية والاتحاد للوصول إلى صيغة تلائم عودة المسابقة مستمرة. في هذا الوقت، تم تأجيل مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء. المباحثات كانت بناءة من الطرفين".

وأضاف "بطلب من السلطات المصرية، تم تأجيل نهائي البطولة. المباحثات الرسمية مستمرة لإيجاد أفضل تاريخ ممكن في الأجندة. حتى الآن، لا يناسب أي تاريخ كل الأطراف".

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

اقرأ أيضا:

شتازي وكرة القدم

كاف يؤجل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا