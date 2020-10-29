المنتخب المغربية: الزمالك يواجه الرجاء الثلاثاء.. وتأجيل النهائي إلى 27 نوفمبر

الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

أحمد عيد - سفيان رحيمي - طارق حامد - الزمالك - الرجاء

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى يوم الثلاثاء وإقامة النهائي بعد التوقف الدولي.

وكانت لجنتي المسابقات والطوارئ في الاتحاد الإفريقي (كاف) يدرسان فكرة تأجيل المباراة النهائية والتي كان مقررا لها الجمعة 6 من نوفمبر.

وأشارت صحيفة المنتخب وفقا لمصادرها أنه تم تأجيل إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء من الأحد إلى الثلاثاء 3 نوفمبر.

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وأوضح التقرير أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس، بهدف أشرف بنشرقي.

وكشف التقرير المغربي أن المباراة النهائية بين الأهلي والطرف المتأهل من المباراة الثانية قد تم تأجيلها إلى ما بعد التوقف الدولي.

وأضاف التقرير أن النهائي سيقام على ملعب برج العرب يوم الجمعة 27 نوفمبر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الوداد في نصف النهائي وينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء.

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