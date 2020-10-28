بي بي سي: أحمد أحمد قد يتم إيقافه من فيفا بعد "خرقه للقواعد الأخلاقية"

يواجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بعد خرقه للقواعد الأخلاقية.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وفقا لمصادرها أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد انتهك العديد من القواعد الأخلاقية.

وكان أحمد قد أعلن اليوم الأربعاء عزمه الترشح لفترة ولاية ثانية عندما تجري انتخابات الاتحاد الإفريقي في مارس المقبل.

وأشارت بي بي سي إلى أن الأمر بات موضع شك بعد أن قررت غرفة التحقيق التابعة للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية أنه انتهك قواعد السلوك المختلفة.

وكشف مصدر لموقع بي بي سي أن الخطوة التالية ستكون إصدار الغرفة القضائية لحكم ضده وذلك سيحدث قبل نهاية نوفمبر.

ومن المرجح أن يستبعد أي إيقاف فرص أحمد أحمد في إعادة انتخابه مجددا.

وكشفت بي بي سي سبورت أفريكا أن الانتهاكات المزعومة تشمل دور رئيس كاف في الصفقة المثيرة للجدل لصالح شركة "تاكتيكال ستيل".

وشركة "تاكتيكال ستيل" هي شركة فرنسية غير معروفة لتصنيع الصالات الرياضية، ويديرها صديق أحمد والذي قدم معدات الملابس الرياضية إلى كاف في عام 2017 بعد إلغاء صفقة مع شركة "بوما".

وفي ذلك الوقت نفى أحمد الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب أي مخالفات في الصفقة ووصفها بأنها خاطئة تماما وخبيثة هدفها التشهير به.