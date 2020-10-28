مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا طعنا ضد حكم إلغاء اللائحة.. والأحداث التي تتم حاليا مريبة

أرسل نادي الزمالك طعنا على قرار اللجنة الأولمبية بإلغاء لائحة النادي حسبما علم FilGoal.com .

وقال مصدر في نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "أرسلنا طعنا لمركز التسوية باللجنة الأولمبية على حكمه بإلغاء لائحة النادي".

وأوضح "الطعن يوقف الحكم لحين البت فيه".

وأضاف "توقيت الحكم بإلغاء اللائحة غريب جدا، اللائحة معتمدة منذ أكثر من عام ونُشرت في الجريدة الرسمية وأجريت انتخابات تكميلية".

واستسفر "لماذا تذكر مركز التحكيم والتسوية قضية الطعن عليها في ذلك التوقيت".

وأتم "مقبلون على إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والأحداث التي تتم في التوقيت الحالي مريبة".

ماذا حدث؟

حكم مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، ببطلان لائحة الزمالك التي استفتت عليها الجمعية العمومية للنادي قبل عامين، والتي تم اعتمادها في صيف 2019.

وينفي الحكم الخاص ببطلان اللائحة كل ما ترتب عليه، ومن ضمن ذلك انتخاب أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق، قبل استقالته.

وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.

في المقابل، وصف هاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق أن حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك، والذي يمهد لعودته لمجلس إدارة النادي، "تاريخي"، مشددا أن أول قراراته بعد العودة ستكون عزل مرتضى منصور (طالع التفاصيل)

فيما شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا يفكر سوى في مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل. (طالع التفاصيل)