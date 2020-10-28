أحمد مرتضى لـ في الجول بعد حكم مركز التسوية: تفكيري الوحيد في مباراة الرجاء.. ورسالتي لجمهور الزمالك

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 16:35

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا يفكر سوى في مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

تصريح أحمد مرتضى يأتي رغم صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، ببطلان لائحة الزمالك التي أقيمت على أساسها الانتخابات التكميلية التي وضعته في مجلس الإدارة.

وقال أحمد مرتضى: "ردي على ما حدث شيء واحد، لن أفكر في الحكم، تفكيري كله مع الفريق الأول في مباراة الزمالك والرجاء. لن نتنازل عن الوجود في المباراة النهائية ومواجهة الأهلي".

أخبار متعلقة
العتال: حكم مركز التسوية "تاريخي".. وأول قراراتي بعد العودة هي تنفيذ عزل مرتضى مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة أمير مرتضى: حققنا ما نريده في نهاية الموسم رغم الصعوبات المتعمدة

وشدد "كل من يحاول أخذنا لطرق أخرى، لن نركز معه".

وأتم "رسالتي لجمهور الزمالك هي أن يفعل مثلي ويهتم بالمباراة فقط ولا يفكر في الأحداث الجارية".

وينفي الحكم الخاص ببطلان اللائحة ينفي كل ما ترتب عليه، ومن ضمن ذلك انتخاب أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق، قبل استقالته.

وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.

الزمالك أحمد مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – انتظام محمود علاء وأوباما وعبد الله جمعة.. ومحاضرة فنية من باتشيكو 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول – أنا دروجبا (6).. عن وداع مورينيو وكابوس في موسكو 34 دقيقة | حكايات في الجول
أحمد أحمد يعلن ترشحه لفترة رئاسة ثانية لـ كاف ساعة | إفريقيا
تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - 48 ساعة تحسم انتظام معلول في التدريبات الجماعية.. واستمرار تأهيل مروان ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا طعنا ضد حكم إلغاء اللائحة.. والأحداث التي تتم حاليا مريبة ساعة | مصر
اتحاد الكرة يمدد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر.. وفي الجول يوضح تأثير القرار ساعة | الدوري المصري
رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك