أحمد مرتضى لـ في الجول بعد حكم مركز التسوية: تفكيري الوحيد في مباراة الرجاء.. ورسالتي لجمهور الزمالك

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا يفكر سوى في مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

تصريح أحمد مرتضى يأتي رغم صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، ببطلان لائحة الزمالك التي أقيمت على أساسها الانتخابات التكميلية التي وضعته في مجلس الإدارة.

وقال أحمد مرتضى: "ردي على ما حدث شيء واحد، لن أفكر في الحكم، تفكيري كله مع الفريق الأول في مباراة الزمالك والرجاء. لن نتنازل عن الوجود في المباراة النهائية ومواجهة الأهلي".

وشدد "كل من يحاول أخذنا لطرق أخرى، لن نركز معه".

وأتم "رسالتي لجمهور الزمالك هي أن يفعل مثلي ويهتم بالمباراة فقط ولا يفكر في الأحداث الجارية".

وينفي الحكم الخاص ببطلان اللائحة ينفي كل ما ترتب عليه، ومن ضمن ذلك انتخاب أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق، قبل استقالته.

وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.