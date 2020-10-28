العتال: حكم مركز التسوية "تاريخي".. وأول قراراتي بعد العودة هي تنفيذ عزل مرتضى

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

هاني العتال - عبد الله جورج

وصف هاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق أن حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة الزمالك، والذي يمهد لعودته لمجلس إدارة النادي، "تاريخي"، مشددا أن أول قراراته بعد العودة ستكون عزل مرتضى منصور.

وقال العتال في بيان صحفي: "أطالب أشرف صبحي وزير الرياضة بسرعة تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم لإبطال العمل باللائحة المشبوهة وإبطال الانتخابات التكميلية، وتأكيد أحقيتي كنائب رئيس للنادي ومعي عبد الله جورج كعضو مجلس إدارة".

وأضاف "أول قراراتي بعد العودة ستكون تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية وعزل مرتضى منصور من رئاسة النادي. حديثه عن ربط بقائه باستقرار النادي حديث كربوني مكرر وممل، كل الزمالكوية المخلصين يعلمون أن القلعة البيضاء باقية بانتصاراتها وتاريخها".

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وشدد "رحيل (المعزول) وأبنائه لن يؤثر على مسيرة الزمالك بصفة عامة، وفي كرة القدم بشكل خاص".

وأتم "والدليل أن أفضل إنجازات الزمالك تتم في فترة تجميد مرتضى".

حكم مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، ببطلان لائحة الزمالك التي استفتت عليها الجمعية العمومية للنادي قبل عامين، والتي تم اعتمادها في صيف 2019.

وينفي الحكم الخاص ببطلان اللائحة ينفي كل ما ترتب عليه، ومن ضمن ذلك انتخاب أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح كأعضاء مجلس إدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق، قبل استقالته.

وتقدم بالدعوى ممدوح عباس رئيس النادي السابق بصفته عضو عامل في النادي، وتم قبولها على ذلك الأساس رغم تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي على بطلان عضوية عباس.

هاني العتال الزمالك
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