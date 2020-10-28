مصدر بـ كاف لـ في الجول: اجتماع لمناقشة طلب تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.. وموعد الرد

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد اليوم الأربعاء، مع لجنة الخبراء، لتحديد مصير نصف نهائي ونهائي البطولة.

ونقل موقع Le360 المغربي على عهدة مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن السلطات المصرية طلبت تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمباراة النهائية للبطولة، لما بعد يوم 19 نوفمبر بسبب الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر، فيما من المفترض أن تُلعب مباراة الزمالك والرجاء يوم 1 نوفمبر والنهائي يوم 6 نوفمبر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللجنة تجتمع اليوم لمناقشة هذا الطلب".

وأردف "من المنتظر أن يصل رد للسلطات المصرية مساء اليوم الأربعاء، أو صباح اليوم الخميس".

ومن المفترض أن يستضيف استاد القاهرة المباراة النهائية، إلا أن FilGoal.com علم في وقت سابق باتجاه لنقلها لملعب برج العرب.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد اجتياز عقب الوداد المغربي.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء، بعد أن فاز الأبيض 1-0 ذهابا في كازابلانكا.