تقرير مغربي: مصر طلبت تأجيل لقاء الزمالك ضد الرجاء ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 نوفمبر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

قال تقرير مغربي إن السلطات المصرية طلبت تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمباراة النهائية للبطولة، لما بعد يوم 19 نوفمبر.

ونقل موقع Le360 المغربي على عهدة مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن السلطات المصرية طلبت ذلك بسبب الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر، فيما من المفترض أن تُلعب مباراة الزمالك والرجاء يوم 1 نوفمبر والنهائي يوم 6 نوفمبر.

وبعد 6 نوفمبر، تبدأ فترة التوقف الدولي، وتنتهي يوم 17 نوفمبر.

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ومن المفترض أن يستضيف استاد القاهرة المباراة النهائية، إلا أن FilGoal.com علم في وقت سابق باتجاه لنقلها لملعب برج العرب.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بعد اجتياز عقب الوداد المغربي.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من الزمالك والرجاء، بعد أن فاز الأبيض 1-0 ذهابا في كازابلانكا.

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