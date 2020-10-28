خبر في الجول – محمود علاء يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقف حازم وعبد الله جمعة

يقترب محمود علاء من المشاركة في مران الزمالك الذي يقام مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود علاء سيخضع لفحص طبي قبل المران وهو الأقرب بين اللاعبين المصابين في المشاركة في مران الأربعاء.

وهو ما يعني بالتالي اقتراب مدافع الزمالك من المشاركة ضد الرجاء.

أما فيما يتعلق بحازم إمام وعبد الله جمعة فسيخضع الثنائي لاختبار طبي قبل مران الأربعاء يحدد موقفه من المشاركة.

وحال فشل الثنائي في اجتياز الاختبار فسيشارك في مران الخميس بشكل طبيعي.

ويعاني الزمالك من إصابات عديدة ضرب خط دفاعه إذ أن طبيب الزمالك محمد أسامة قال لـFilGoal.com في وقت سابق إن محمود حمدي "الونش" يعاني من إصابة في وتبر صابونة الركبة إلى جانب مشكلة في الرباط الخارجي ما يجعل فرصة مشاركته في اللقاء صعبة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الزمالك سوف يستضيف الرجاء يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة بعدما فاز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.