طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 20:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

أوضح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، الذي تعرض لإصابة في الركبة ستصعب لحاقه بمواجهة الرجاء المغربي.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "الونش يعاني من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي وهذا ما ظهر في الأشعة".

وأردف "يوجد ورم ومياه على الركبة. بعد زوال الورم والمياه يجب أن نستكشف إحساس اللاعب بـ (تعليقة) في الركبة من عدمها. لو لم يشعر بتلك التعليقة من الممكن أن يتحامل ويلعب بشكل طبيعي إلى أن يتوفر الوقت لإجراء عملية استكشاف للغضروف بالمنظار".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – صعوبة لحاق الونش بمواجهة الرجاء طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابة الونش.. وموقف عبد الله جمعة من التدريبات مران الزمالك - انتظام جنش والونش.. واستمرار تأهيل حازم وعلاء

وشدد "من الممكن خلال 48 ساعة أن يزول الورم والمياه ويشعر بغياب تلك التعليقة في الركبة، ومن ثم يلعب بشكل طبيعي، لكن في الوقت الحالي القرار صعب".

وأكمل "الأمر يختلف من لاعب إلى آخر، البعض يستطيع اللعب في وجود ذلك الألم والبعض لا يستطيع. مدحت عبد الهادي مثلا شارك ضد الترجي وهو يعاني من كسر".

وأردف "لا أستطيع تحديد مدة غياب اللاعب لأنها متغيرة من شخص لشخص، هذا أمر معروف بالنسبة لإصابات الغضروف. لو زال الورم والألم وكانت حركة الركبة طبيعية من الممكن أن يلحق بمباراة الرجاء".

وأكد "أؤكد أنني لا أقول إنه سيلحق بالمباراة، كما قلت، الأمر يختلف من شخص إلى آخر".

وأتم "لكن لو شعر اللاعب بوجود تلك التعليقة في ركبته، سنلجأ لجراحة المنظار".

وتعرض الونش لإصابة في الركبة في مواجهة الإسماعيلي في الدوري، والتي فاز بها الزمالك 3-1.

صاحب الـ 25 عاما لعب 36 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

ولا يملك الزمالك من المدافعين الجاهزين حاليا سوى محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، ومازالت فرص محمود علاء في المشاركة ممكنة.

وفاز الزمالك ذهابا على الرجاء 1-0 في الدار البيضاء، قبل لقاء العودة الذي سيحدد من يقابل الأهلي في نهائي البطولة.

الرجاء الزمالك الونش في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: رئيس وإدارة برشلونة سوف يستقيلون من مناصبهم 3 دقيقة | أوروبا
"ما نفعله ليس علم الصواريخ".. كيف بدأ ميتلاند ثورة البيانات في كرة القدم 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - زيدان يبقي على لاعبي ريال مدريد في الكلاسيكو أمام مونشنجلادباخ 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: أريد نقل الفريق إلى مستويات جديدة.. نريد المزيد من الوقت 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - صلاح على مقاعد ليفربول ضد ميتلاند.. وأوريجي يقود الهجوم 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ليلة الأبطال – مؤتمر كومان: بداية موسم يوفنتوس تشبهنا.. وكنا جيدين لـ60 دقيقة في الكلاسيكو 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال – بيانيتش: ميسي الأفضل في التاريخ.. وتحدث معي عن يوفنتوس 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك