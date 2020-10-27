طبيب الزمالك لـ في الجول: 48 ساعة حاسمة لـ الونش.. لا يمكن تأكيد مشاركته من عدمها ضد الرجاء

أوضح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، الذي تعرض لإصابة في الركبة ستصعب لحاقه بمواجهة الرجاء المغربي.

وقال أسامة لـ FilGoal.com: "الونش يعاني من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي وهذا ما ظهر في الأشعة".

وأردف "يوجد ورم ومياه على الركبة. بعد زوال الورم والمياه يجب أن نستكشف إحساس اللاعب بـ (تعليقة) في الركبة من عدمها. لو لم يشعر بتلك التعليقة من الممكن أن يتحامل ويلعب بشكل طبيعي إلى أن يتوفر الوقت لإجراء عملية استكشاف للغضروف بالمنظار".

وشدد "من الممكن خلال 48 ساعة أن يزول الورم والمياه ويشعر بغياب تلك التعليقة في الركبة، ومن ثم يلعب بشكل طبيعي، لكن في الوقت الحالي القرار صعب".

وأكمل "الأمر يختلف من لاعب إلى آخر، البعض يستطيع اللعب في وجود ذلك الألم والبعض لا يستطيع. مدحت عبد الهادي مثلا شارك ضد الترجي وهو يعاني من كسر".

وأردف "لا أستطيع تحديد مدة غياب اللاعب لأنها متغيرة من شخص لشخص، هذا أمر معروف بالنسبة لإصابات الغضروف. لو زال الورم والألم وكانت حركة الركبة طبيعية من الممكن أن يلحق بمباراة الرجاء".

وأكد "أؤكد أنني لا أقول إنه سيلحق بالمباراة، كما قلت، الأمر يختلف من شخص إلى آخر".

وأتم "لكن لو شعر اللاعب بوجود تلك التعليقة في ركبته، سنلجأ لجراحة المنظار".

وتعرض الونش لإصابة في الركبة في مواجهة الإسماعيلي في الدوري، والتي فاز بها الزمالك 3-1.

صاحب الـ 25 عاما لعب 36 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

ولا يملك الزمالك من المدافعين الجاهزين حاليا سوى محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام، ومازالت فرص محمود علاء في المشاركة ممكنة.

وفاز الزمالك ذهابا على الرجاء 1-0 في الدار البيضاء، قبل لقاء العودة الذي سيحدد من يقابل الأهلي في نهائي البطولة.