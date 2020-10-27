بيرلو: سنقيم موقف رونالدو بعد ظهور نتيجة عينته.. اللاعبون يجب أن يضحوا بأنفسهم ضد برشلونة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 16:58

كتب : FilGoal

مؤتمر بيرلو

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إنه لا يعرف إن كان كريستيانو رونالدو مهاجم فريقه سيبدأ ضد برشلونة إن ظهرت عينته سلبية خاصة وأنه كان بعيدا عن المشاركة لـ15 يوما، كما أوضح أن لاعبيه عليهم التضحية بأنفسهم للعب مباراة جيدة.

وصرح بيرلو في المؤتمر الصحفي قائلا: "يجب أن ننتظر حتى ظهور نتيجة فحص رونالدو، أعتقد أنها ستظهر الليلة".

وواصل "أولا يجب أن ننتظر بعد ذلك سنرى ما يمكننا فعله، كل شيء ما زال بعيدا حاليا".

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وأكمل "نأمل في تقييم الموقف، وهو صعب بعد أن كان بعيدا عن المشاركة لمدة 15 يوما".

يوفنتوس أرسل فحوصات رونالدو وكل الوثائق الخاصة بحالته منذ أسبوع إلى يويفا، وينتظر نتيجة فحصه الأخير وفي حال ثبوته سلبيا سيتواجد مع فريقه ضد برشلونة، بشرط ألا تكون ظهرت عليه أعراض في آخر 7 أيام. (طالع التفاصيل)

وتابع بيرلو: "كيلليني لن يشارك، بونوتشي سيحاول التعافي، وبالنسبة لدي ليخت لم نتلق إخطارا من الطبيب بعد بإمكانية مشاركته بشكل كامل في التدريبات".

وأردف "سنعتمد على اللاعبين الموجودين، برشلونة فريق قوي ولديهم أبطال كبار، يجب أن نلعب مباراة كبيرة".

واستطرد "اللاعبون يجب أن يضحوا بأنفسهم وأن يلعبوا مباراة كبيرة، سأعود للعب بـ4 في الخط الخلفي لأنني لدي 4 مدافعين فقط، لذا سنضطر للعب هكذا".

واستكمل "نحن محظوظون كفاية للمنافسة ضد الفرق واللاعبين الكبار، ليست مباراة حاسمة لكننا نتطلع لأن نثبت قوتنا خلالها".

وأتم "ليونيل ميسي مازال في القمة، واجهته عدة مرات كلاعب ويوم الأربعاء ستكون أول مباراة لي كمدرب".

برشلونة يواجه يوفنتوس يوم الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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