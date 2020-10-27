في الجول يوضح: كيف سيشارك رونالدو ضد برشلونة إن ثبتت سلبية عينته رغم قاعدة الـ7 أيام

كيف سيشارك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ضد برشلونة رغم بروتوكول يويفا الصارم والحاجة لمدة أسبوع على الأقل للتعافي من أجل المشاركة؟

FilGoal.com توجه أولا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسؤاله عن البروتوكول وماهية الفترة المتاحة للمشاركة وكيف يمكن لرونالدو اللعب؟

يجيب المتحدث عبر البريد الإلكتروني: "يمكننا فقط أن ننظر إلى بروتوكول العودة للحالات السابقة، المتعافيين من الفيروس قد يعانون من خطر أن نتيجتهم مازالت إيجابية بعد الفحوصات وفقا لدراسات مؤكدة لدينا، وذلك على الرغم من عدم وجود أي عدوى أو أعراض".

ويواصل "سواء كان فريق ضيف أو صاحب الملعب، ولديه تأكيد أن اللاعب قد تعافى من الفيروس، يجب أن يقدم توثيقا لهيئة بروتوكول العودة للعب الخاص بيويفا، يتضمن تاريخ التشخيص والتاريخ الطبي الكامل والوثائق المحددة للفحوصات وغيرها".

وأكمل "يجب أن يتم تقديم تلك الأوراق قبل أسبوع على الأقل من مباراة الفريق التالية في دوري الأبطال، سيتم تحليل المعلومات بواسطة يويفا وقد يتم تقديم توصية إن كان اللاعب معفي من أي فحوصات تالية أو سيخضع لفحوصات تالية لكي يشارك".

وتابع "لكي يتم تقديم طلب خاص أو توصية من يويفا، الفرق تتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني، بسجل اللاعب الكامل لكي يحصل على تعليمات خاصة المعلومات التي يجب تقديمها، بدون الوثائق فيويفا لن يقدم أي توصيات".

وأردف "يتم جمع عينات وفحوصات الفريق بناء على الوقت المناسب لتنظيمها بشكل ملائم، الفريق المستضيف يجب أن ينظم العينة في وقت يسمح بظهور النتائج قبل المباراة على الأقل بـ6 ساعات بالتوقيت المحلي، هذا بالنسبة لصاحب الأرض، اللاعبون والأندية يجب أن تتأكد أن يويفا يسمح بتسجيل الاختبارات السلبية للأفراد في الوقت المناسب ليتسنى لهم تحديد إمكانية مشاركتهم في المباراة".

لم يكن رد يويفا العام كافيا، لكنه أوضح أن وثائق اللاعبين وحالتهم يتم الإبلاغ عنها بشكل مفصل قبل المباراة بأسبوع، ذلك كان اليوم الذي اكتشف فيه رونالدو أن عينته مازالت إيجابية.

اتجه FilGoal.com لسؤال فيديريوك ماسيني الصحفي الإيطالي حول إمكانية مشاركة رونالدو ليجيب: "يويفا يرغب في فترة حجر صحي تقدر بـ14 يوما، في إيطاليا هناك فترة حجر لـ10 أيام".

وواصل "الفكرة أن بروتوكول يويفا لا يعطي توضيحا واضحا لقاعدة الـ24 ساعة تلك".

وأكمل: "أهم شيء ألا تكون قد ظهرت أي أعراض على رونالدو في آخر أسبوع وأن يكون يوفنتوس نجح في إثبات ذلك وأعتقد أنه فعل".

ماذا فعل يوفنتوس؟

النادي أرسل وثائق طبية إلى يويفا قبل أسبوع من مباراة برشلونة وتفصيل كامل لحالة اللاعب واختباراته التي خضع لها وقياساته البدنية. الفحص الثالث وفقا لقواعد يويفا المرنة، يجب أن يكون قبل 24 ساعة من موعد المباراة ويجب أن يكون سلبيا قبل 6 ساعات على الأقل من المواجهة.

في حالة ثبوت سلبية عينة رونالدو، فسيحق له المشاركة ضد برشلونة، إن كانت مازالت إيجابية فلن يشارك.

لماذا؟ لأن يويفا مع قاعدة الـ7 أيام أو قاعدة 7.7 في بروتوكوله الصحي، لديه أيضا قاعدة الحجر لمدة 14 يوما، في نفس الوقت، رونالدو أصيب بالفيروس يوم 12 أكتوبر، واليوم مر أكثر من 15 يوما منذ إصابته، ما يعني إمكانية مشاركته فور ثبوت سلبية عينته قبل المباراة بـ24 ساعة مع زملائه.

سيكون ذلك هو الفحص الثالث لرونالدو وبالتالي وفقا للبرتوكول في يويفا وإيطاليا فسيحق له المشاركة حتى لو ثبت سلبية عينته قبل المباراة بـ24 ساعة ذلك هو الشرط الوحيد.