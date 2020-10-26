الجونة يعلن الانفصال عن شركة Eleven

أعلن نادي الجونة الانفاصل عن شركة Eleven 11 التي أدارت النادي على مدار المواسم الماضية.

وأصدر نادي الجونة بيانا جاء فيه: "تشرفت شركة Eleven 11 بكونها الشركة التي أدارت نادي الجونة على مدار المواسم الثلاثة الماضية".

وأضاف البيان "بناءً على رغبة متبادلة بين الطرفين، لن يجدد نادي الجونة و Eleven 11 للموسم المقبل".

وأتم "كما أن شركة Eleven 11 تشكر أعضاء مجلس إدارة وموظفي النادي على السنوات الماضية وتتمنى للجميع في النادي التوفيق".

وكان حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة قرر الاستقالة من منصبه وأعلن ذلك بشكل رسمي قبل عدة أيام.

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