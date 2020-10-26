مران الأهلي - معلول يبدأ الجري وتقسيمة قوية بين اللاعبين

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 19:05

كتب : حسام نور الدين

علي معلول في مران الأهلي قبل لقاء الوداد - الصورة من المركز الإعلامي للأهلي

بدأ على معلول ظهير أيسر الأهلي الجري حول الملعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق في الأيام المقبلة.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

واستكمل معلول برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وذلك بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان معلول قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

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وأدى أيمن أشرف مدافع الفريق تدريبات منفردة على هامش المران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين.

ونفذ أيمن أشرف بعض الفقرات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وطالب موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم، كما حرص المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفيذها وتصويب الأخطاء.

وخضع الثنائي مروان محسن ومحمد مجدي «أفشة» لفحص طبي على هامش مران.

وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على الحديث مع مروان محسن وأفشة، للاطمئنان عليهما، وفضل أن يخوض الثنائي تدريبات استشفائية وعدم المشاركة في المران الجماعي.

وأدى الثنائي فقرة للجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

على جانب آخر واصل رامي ربيعة مدافع الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتخلص من الإصابة بشكل نهائي، تمهيدًا للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ربيعة جلسة في الجيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب.

وكان ربيعة قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية أبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

كما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ونفذ الرباعي البرنامج التدريبي الخاص بهم، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة خلال مران الفريق، الذي أقيم على استاد التتش بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني.

واشتمل المران الجماعي للفريق على جانب بدني خفيف، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف ملعب التتش، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

وشارك في المران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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