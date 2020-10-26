وزير الرياضة يشدد: لا مساس بالرياضيين في الزمالك أيا كان القرار

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

طمأن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرياضيين العاملين في الزمالك في ظل الأزمة الأخيرة المتعلقة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية الملزم بإيقاف مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال صبحي في حوار مقتضب مع قناة أون تايم سبورتس يوم الأحد:"أطمئن فريق الكرة والرياضيين، سواء اليوم أو غدا. لا مساس بفريق الكرة والرياضيين أيا كان القرار".

وشدد "أؤكد ذلك".

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وقدم مرتضى منصور طعنا ضد الأولمبية التي أصدرت قرارا بإيقافه 4 سنوات مع إجراء انتخابات في الزمالك لاختيار رئيس جديد.

ولا يزال مرتضى هو رئيس الزمالك حتى الآن، والفريق مقبل على مواجهة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين ويواجه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وكشف صبحي أن تواصلا تم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن حضور جمهور لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأتم صبحي "حدث تواصل مع كاف لأنه الجهة المسؤولة عن المباريات، الاتحاد الإفريقي أخرج بعض الحاضرين من الملعب في مباراة الأهلي ضد الوداد".

وتخطى الأهلي فريق الوداد المغربي نحو نهائي دوري الأبطال منتظرا الفائز من الزمالك أو الرجاء.

وتستضيف القاهرة نهائي الأبطال في 6 نوفمبر.

وتجري مباريات كاف دون حضور جمهور في ظل إجراءات احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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