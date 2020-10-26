كاف يختار السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار عبد الله السعيد صانع ألعاب وقائد بيراميدز كأفضل لاعب في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وكان بيراميدز قد خسر بنتيجة 1-0 من نهضة بركان في النهائي الإفريقي الأول في تاريخ الفريق المصري.

السعيد قدم أداء متميزا مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية وسجل 4 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة خلال البطولة.

وكان صاحب الـ35 عاما قد سجل هدفا في انتصار فريقه بنتيجة 2-0 ضد هورويا كوناكري في نصف نهائي البطولة.

وخاض السعيد خلال الموسم الجاري بقميص بيراميدز 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 9 آخرين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت ضمن آخر جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.