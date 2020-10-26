دايلي ميل: سيتي يفكر في ناجلسمان لخلافة جوارديولا

يخشى مسؤولو مانشستر سيتي ألا يستمر بيب جوارديولا مع الفريق لما بعد الموسم الحالي، فعقد الإسباني مع النادي ينتهي في يونيو المقبل.

لذلك بدأ الفريق الإنجليزي يفكر في خليفة جوارديولا، وتقول صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، مرشح بقوة.

اسم آخر مطروح على طاولة النادي الإنجليزي له خبرة في البطولة المحلية هو ماوريسيو بوكيتينو الأرجنتيني المدرب الأسبق لتوتنام وساوثامبتون.

وكتبت الصحيفة أن الأولوية لاستمرار جوارديولا، فالفريق يسعى للإبقاء على المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ.

لكن إذا قرر جوارديولا أن موسم 2020-2021 هو الأخير له في ملعب الاتحاد فعلى الفريق الإنجليزي إيجاد البديل المناسب.

ويقود جوارديولا فريق سيتي منذ 2016، توج معه بثمانية ألقاب.

اقرأ أيضا

موسيماني يطالب بالصبر

تدخل لاعب بركان يتسبب في إصابة عمر جابر