بيرلو بعد تعثر محلي جديد: أفكر في اللعب بـ رونالدو وديبالا وموراتا معا

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 12:20

كتب : FilGoal

بيرلو

لا يزال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس يبحث عن الرسم التكتيكي الأنسب لفريقه الذي افتقد نجمه كريستيانو رونالدو في آخر مباراتين محليتين واللتين تعادل فيهما حامل لقب الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس في ملعبه يوم الأحد ضد فيرونا بهدف لمثله وكان حقق النتيجة ذاتها في الجولة الماضية من الدوري ضد كروتوني.

ويفتقد يوفنتوس لنجمه رونالدو الذي يقضي فترة حجر صحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال بيرلو في مؤتمر صحفي:"نفكر في اللعب بهم كثلاثي هجومي (رونالدو وباولو ديبالا وألفارو موراتا)".

وواصل نجم ميلان ويوفنتوس السابق "على أن يلعب رونالدو في مركز الكلاسيكي كجناح أيسر".

وسيواصل يوفنتوس مشواره دون رونالدو حين يستضيف برشلونة يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس، حامل اللقب في آخر 9 مواسم من الدوري، المركز الخامس مبتعدا بثلاث نقاط عن ميلان متصدر البطولة المحلية.

وبعد مواجهة برشلونة يحل يوفنتوس ضيفا على سبيزيا الصاعد حديثا إلى الدوري.

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