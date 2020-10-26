قناة إسبانية تكشف ما قاله إيسكو عن زيدان بسبب قلة المشاركة

قالت قناة Movistar+ الإسبانية إن إيسكو لاعب ريال مدريد شكا لزملائه قلة المشاركة في المباريات بسبب قرارات المدرب زين الدين زيدان.

إيسكو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت أن إيسكو قال لزملائه خلال جلوسه كبديل في مباراة برشلونة يوم السبت "إذا أراد إخراجي، يفعل ذلك في الدقيقة 50 أو 60 من المباراة، أحيانا بين الشوطين".

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما "لو أراد إشراكي، يفعل ذلك في الدقيقة 80".

وشارك إيسكو لمدة 147 دقيقة على مدار 4 مباريات في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، كان احتياطيا في المواجهتين الأخيرتين ضد شاختار دونتسك وبرشلونة.

ويقضي إيسكو موسمه الثامن مع ريال مدريد الذي توج رفقته بـ13 لقبا.

ولعب إيسكو لفالنسيا ومالاجا وشارك في 38 مباراة مع منتخب إسبانيا وكان في قائمة الأخير بمونديال 2018.

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